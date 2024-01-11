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Силы ПВО перехватили украинские БПЛА над тремя регионами России

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Силы ПВО перехватили украинские БПЛА над тремя регионами России

Силы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать с помощью БПЛА объекты на территории России, сообщило Минобороны РФ.

“Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что БПЛА самолетного типа были обезврежены примерно в 4:30 по московскому времени 11 января.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении украинского дрона над Саратовской областью.

Взято отсюда.

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