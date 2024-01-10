Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ и снаряд “Ураган” над Белгородской областью

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ и снаряд "Ураган" над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ и выпущенный украинскими подразделениями снаряд РСЗО “Ураган” над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.«

"Девятого января т.г. около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ураган" и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Уточняется, что дежурные средства ПВО успешно выполнили задачу по отражению атаки.

Во вторник днем радио Sputnik также сообщало подробности атаки ВСУ беспилотниками на Курскую область.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

В Рубцовске введен режим ЧС из-за непогоды

10.01.2024

 Новости Рубцовск

МО МВД России “Рубцовский” информирует

10.01.2024

 Новости Барнаул

Какой будет погода в Алтайском крае в январе

10.01.2024

 Новости Барнаул

На покупку лекарство для алтайских льготников направят почти 2 млрд рублей в этом году

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае из-за резкой смены погоды в некоторых районах и городах ввели режим ЧС

10.01.2024

 Новости Барнаул

До -7: о погоде в Алтайском крае 10 января

10.01.2024

 Новости Барнаул

Мокрый снег с мощным ветром и до +7: очередной шторм накрыл Алтайский край

10.01.2024

 Новости Барнаул

Суд рассмотрит дело о гибели туристов на Алтае

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix