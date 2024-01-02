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Силы ПВО сбили еще пять ракет РСЗО “Ольха” над Белгородской областью

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Силы ПВО сбили еще пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Силы российской противовоздушной обороны сбили еще пять ракет украинской РСЗО “Ольха” над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство информировало, что дежурные средства ПВО в районе 12:00 пресекли попытку ВСУ нанести удар по территории РФ с помощью четырех ракет реактивной системы залпового огня “Ольха”.«”Второго января т.г. около 13 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня “Ольха”, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО сбиты пять ракет над Белгородской областью.

Накануне радио Sputnik писало, что при обстреле украинскими войсками поселка под Белгородом чудом выжил ребенок.

Взято отсюда.

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