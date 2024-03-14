Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 8 реактивных снарядов ВСУ

Средствами противовоздушной обороны России в воздухе над территорией Белгородской области уничтожены восемь реактивных снарядов, выпущенных Украиной, проинформировали в Минобороны РФ.«”Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области”, – говорится в сообщении ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил о гибели водителя в результате попадания снаряда в легковой автомобиль. «”Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место. В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения – пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания”, – написал глава Белгородской области в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik сообщало о количестве украинских БПЛА, перехваченных над Россией за ночь.

Взято отсюда.