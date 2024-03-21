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Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ

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Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ

Здание Министерства обороны Российской Федерации

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. «

"Двадцать первого марта около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в комментарии ведомства.

ВСУ атаковали Белгород утром 21 марта, в результате удара были повреждены 30 квартир в шести домах и линии электропередачи.

Радио Sputnik также сообщало, что в Белгороде будут дополнительно установлены 100 укрытий для защиты от обстрелов.

Взято отсюда.

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