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Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над двумя регионами РФ

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Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над двумя регионами РФ

Силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что два украинских дрона сбиты над Брянской областью, еще один – над Белгородской.«”Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области”, – цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Ранее радио Sputnik сообщало о погибших в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области.

Взято отсюда.

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