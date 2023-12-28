Силуанов заявил, что санкции не помешают российскому экспорту алмазов

Несмотря на введенные Евросоюзом санкции, экспорт алмазов из России продолжится, сообщил министр финансов Антон Силуанов.«”Продолжится, да”, – приводит РИА Новости слова министра.

ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Радио Sputnik также писало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о путях обхода “алмазных” санкций ЕС.

Взято отсюда.