Симоньян назвала вырезанных из “огоньков” после “голой” вечеринки артистов

Из новогодних программ на федеральных каналах вырезали фрагменты с участием артистов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, участвовавших в “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян.«”Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали. Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге “Первому” и “России 1″ пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу. Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино”, – написала Симоньян в Telegram-канале.

По ее словам, люди, годами возмущавшиеся тем, что “у нас не слышат глас народа”, могут убедиться, что это не так.«”Новогоднее пожелание провинившимся от меня лично: искупите. Не надо кровью, можно ведь деньгами. Они у вас есть. А у меня есть 83 заявки от подразделений, которые мы пока не закрыли. Помогите закрыть”, – добавила Симоньян, опубликовав реквизиты банковской карты для сбора пожертвований.

Радио Sputnik также писало, что Филипп Киркоров исчез из титров фильма “СамоИрония судьбы”.

Взято отсюда.