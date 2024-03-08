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Симоньян обратилась к предупредившим о терактах “недорогим “партнерам””

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Симоньян обратилась к предупредившим о терактах "недорогим "партнерам""

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян прокомментировала распространенные посольствами США и Великобритании утверждения об угрозе терактов в Москве в период праздничных дней.

Накануне американская дипмиссия в РФ разместила на своем сайте рекомендацию к находящимся в столице гражданам США не посещать места массового скопления людей “в связи с высокой вероятностью терактов”.

Дипломаты сослались на данные спецслужб – якобы экстремисты “в ближайшие 48 часов” (8 и 9 марта) могут планировать некие “мероприятия”.

Позднее посольство Великобритании в РФ опубликовало аналогичное утверждение на своем сайте. Дипмиссия также распространила его в соцсетях.

Симоньян обратила внимание на скоординировать действий западных посольств.«

"Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет – то это пособничество", – написала в Telegram-канале журналист

Радио Sputnik сообщало, что, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, США формируют разведсеть у границ России для ведения подрывной работы.

Взято отсюда.

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