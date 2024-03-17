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Симоньян оценила предварительные итоги выборов и поздравила россиян

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Симоньян оценила предварительные итоги выборов и поздравила россиян

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги голосования на выборах президента РФ приговором “всем, кто пытается сделать нас не нами”.

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом 87,26% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,01% протоколов.«

"Ну, что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится. Под девяносто процентов – это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами", – написала Симоньян в Telegram-канале.

Радио Sputnik также писало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Путина с победой и назвал его преимуществом России.

Взято отсюда.

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