Симоньян: Россия расшатала “посудную лавку”, где США выступают в роли слона

России еще некоторое время придется мириться с парадигмой, в соответствии с которой американцы пытаются управлять миром, как “слон в посудной лавке”, но Москва уже “расшатала эту лавку”, заявила в эфире ТВЦ ТВЦ главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян«

"Мы зря надеемся, что вот это вот вся махина, нацеленная на много что, но в том числе, безусловно, нацелена на уничтожение нас, что она возьмет и самоуничтожится. Нет. Нам придется еще долго жить в ситуации, где они, тем не менее, будут управлять миром, как слон в посудной лавке, как они делают это уже очень много лет. Мы, безусловно, сильно расшатали эту посудную лавку. Я имею ввиду то нелепое, нелогичное, эгоистичное и несправедливое мироустройство, которое существовало с 1991 года, с развала Советского Союза, а то и раньше, когда Советский Союз уже так стал прихрамывать, как вот у них сейчас (президент США Джо) Байден прихрамывает, поскольку он "хромая утка". Да, он прихрамывает и в прямом и в переносном смысле слова, как уходящий президент. А мы были уходящим государством и прихрамывали уже тогда. Эта лавочка зашаталась. Ну надо нам работать над тем, чтобы шатать ее активнее, чтобы она побыстрее рухнула, а на ее месте было создано новое, более справедливое мироустройство. К чему мы стремимся и весьма успешно, слава Богу", – цитирует Симоньян РИА Новости.

По ее словам, стадия безумия в американском обществе приобретает почти апокалиптический характер, который формировался с середины 1990-х годов, когда начала зарождаться их “новая религия wake” – “пробужденчество”.«

"(Согласно этой парадигме, –ред.), нет больше проблем в мире, кроме как делать одинаковые туалеты в школах. Вот эта религия их обуяла, к чему это приведет? Наблюдать за этим даже забавно, это даже мило", – сказала Симоньян.

Однако, по мнению главреда медиагруппы “Россия сегодня” и RT, предположение о стоящей перед угрозой гражданской войны Америке нельзя рассматривать как реалистичное. «”Я не желаю им гражданской войны. Я, конечно, желаю им критически отвлечься на свои вопросы с тем, чтобы у них не оставалось ни времени, ни сил на нас – этого бы очень хотелось”, – отметила журналист.

Симоньян уверена, что Америка будет идти до конца. «”Конечно и обязательно. Но, в последние годы они могут идти до конца кого-то другого, не до своего конца. И даже не до своего начала”, – сказала она.

Радио Sputnik писало, как Симоньян объяснила постоянную потребность НАТО в наличии “российской угрозы”.

Взято отсюда.