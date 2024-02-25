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Симоньян заявила об изменении отношения жителей стран G7 к России

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Симоньян заявила об изменении отношения жителей стран G7 к России

Большинство жителей стран G7, согласно данным опросов, изменили отношение к России и не считают ее угрозой, заявила главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян.«

"Я говорю только о цифрах. В 2022 году практически все страны G7, население этих стран, по опросам, считали главной угрозой для себя, для этих стран, Россию. В 2023-м остались только две страны, которые так считают, самые упертые – Британия и Япония. Все остальные уже называют миграцию, жару. Даже жара уже выше стоит в списках угроз, чем Россия, глобальное потепление", – заявила журналист в эфире телеканала "Россия 1".

В этой связи Симоньян высказала мнение, что уже в текущем году “Британия останется в гордом одиночестве, потому что в Японии тоже происходят обратные вещи”.«

"Очень быстро и очень радостно меняется общественное мнение на Западе. Это результат много чего, и в том числе <…> скажу спасибо нашим ребятам, которые в тяжелейших условиях, когда нас "вырубили" отовсюду, буквально 25 февраля смогли построить целую огромную сетку, уже целую империю партизанских проектов, которые работают с общественным мнением, донося правду до западной аудитории", – сказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT.

Радио Sputnik рассказало, как президент Швейцарии Виола Амхерд оценила вероятность нападения на страну.

Взято отсюда.

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