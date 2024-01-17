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Синоптик: москвичей ждут температурные качели

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Синоптик: москвичей ждут температурные качели

Москвичей предупредили о температурных качелях к концу недели – резкое потепление в пятницу в выходные сменится морозами, рассказал руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.«”Температурные качели – вот что такое погода в Москве ближе к выходным”, – отметил специалист в интервью телеканалу “Москва 24”.

По данным синоптика, в четверг утром будет 20 градусов мороза, в середине дня начнется снегопад, который будет сопровождаться резким потеплением. В Крещенскую ночь воздух прогреется до нулевых значений.«”К субботе температура в Москве вновь понизится до -12…-17 градусов. В воскресенье днем тоже будет 12…17, а в ночь на понедельник уже прогнозируется 20…25 градусов. То есть ожидается очередная волна холода, которая накроет столицу”, – заявил Шувалов.

Радио Sputnik также сообщало, что сугробы в Москве превысили климатическую норму на 20 процентов.

Взято отсюда.

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