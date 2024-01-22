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Синоптик: на Москву надвигается теплый атмосферный фронт

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Синоптик: на Москву надвигается теплый атмосферный фронт

Теплый атмосферный фронт приближается к Москве со стороны запада, рассказал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

По его данным, после обеда в понедельник будет дуть порывистый южный ветер со скоростью 5 -10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, говорится в сообщении. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов.

Во вторник синоптик прогнозирует снег и метель при температуре 1–3 градуса ниже нуля, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что россиян предупредили о магнитной буре во вторник.

Взято отсюда.

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