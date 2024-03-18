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Синоптик оценила вероятность выпадения снега в Москве до конца марта

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Синоптик оценила вероятность выпадения снега в Москве до конца марта

Осадков в виде снега в Москве в ближайшее время не предвидится, сообщила главный специалист информационного агентства “Метеоновости” Татьяна Позднякова.

При этом она отметила, что полностью исключить выпадения снега до конца марта нельзя,«

"У нас он (снег, – ред.) бывает и в мае. Пока что как такового снега мы не ожидаем. Если будут осадки, то преимущественно в виде дождя", – сказала Позднякова телеканалу "Москва 24".

По ее словам, в конце недели в столицу вернутся ночные морозы.«”В период с 20 по 22 марта, может быть, даже по 23-е число, температура ночью у нас будет слабоотрицательная. То есть можно сказать, что ночной морозец в столичный регион вернется”, – сказала она.

Однако дневная температура останется положительной, сообщила метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус, в свою очередь отметил, что Москва оказалась на периферии циклона, поэтому вероятно выпадение осадков в столице.

“Сегодня на погоду столицы окажет влияние северо-восточная периферии циклона. Он будет закрывать небо над регионом плотными облаками и местами вызовет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что ограничит дневной прогрев”, – приводит его слова издание “Вести Подмосковья”.

Ранее в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода ожидается в центральных регионах России в марте, апреле и мае.

Взято отсюда.

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