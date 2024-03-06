реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве 8 марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве 8 марта

В Москве 8 марта ожидается до двух градусов тепла, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.«

"В ночь на 8 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -6…-8 градусов. Днем – облачно с прояснениями, температура составит 0…2 градуса. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Выпадет совсем немного, буквально полмиллиметра", – отметил синоптик в комментарии телеканалу "Москва 24".

В субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, днем будет от нуля до минус 6, также возможен небольшой снег, добавил Цыганков.

По его прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха в Москве будет колебаться от минусовых до плюсовых значений.

Радио Sputnik также рассказало, что в Подмосковье существует риск подтопления 6,5 тысячи домов.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия за сутки провела…

Узнать больше
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

ВСУ. Архивное фото Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих…

Узнать больше
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Сотрудник полиции. Архивное фото Полиция Саратова возбудила уголовное дело в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp