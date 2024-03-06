Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве 8 марта

В Москве 8 марта ожидается до двух градусов тепла, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.«

"В ночь на 8 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -6…-8 градусов. Днем – облачно с прояснениями, температура составит 0…2 градуса. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Выпадет совсем немного, буквально полмиллиметра", – отметил синоптик в комментарии телеканалу "Москва 24".

В субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, днем будет от нуля до минус 6, также возможен небольшой снег, добавил Цыганков.

По его прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха в Москве будет колебаться от минусовых до плюсовых значений.

Радио Sputnik также рассказало, что в Подмосковье существует риск подтопления 6,5 тысячи домов.

Взято отсюда.