Синоптик спрогнозировал “зимний вариант” марта

Со вторника март в Москве перейдет на “зимний режим”, рассказал руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.

По его словам, из-за вторжения антициклона скандинавского происхождения южные ветры сменятся на северные, в результате днем воздух не достигнет плюсовых значений.«”И мы на какое-то время, скорее всего, до конца первой недели забываем, начиная со вторника, об оттепелях. Солнце будет проглядывать, но все-таки положительных температур на этой неделе не ожидается”, — подчеркнул синоптик в интервью телеканалу “360”.

По его оценке, до воскресенья температура будет стабильной и в целом соответствовать климатической норме.«”Сильных холодов не ждем, но ждем возврат к зимнему варианту марта”, – рассказал специалист.

На следующий неделе Александр Шувалов не исключил снегопада.«

"В начале следующей недели будет складываться очень интересная ситуация. Потому что с юго-запада выходит довольно активный циклон, и как бы он не принес нам очередного хорошего снегопада. Сейчас уже пошла вторая неделя, как нет снега, видимо, он копит силы", – отметил синоптик в интервью телеканалу "Москва 24".

Накануне радио Sputnik рассказало, что жителей Московского региона ждут январские морозы.

Взято отсюда.