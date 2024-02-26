Синоптик: в начале весны в Москве будет теплее обычного на 5 градусов

В первый день весны воздух в Москве прогреется до четырех градусов тепла – на пять градусов выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.«”В ночь на 1 марта в столице будет около 0 градусов. Дневная температура приблизится к 3…4 градусам. Будет хорошая предвесенняя погода, которая выше нормы на 4–5 градусов”, – отметил специалист в интервью телеканалу “Москва 24”.

По его словам, тепло придет в город на три недели раньше срока.«”Среднесуточная температура в пятницу будет выше 0 градусов. По климатическим данным, кривая поднимается так только в 20-х числах марта. Так что мы идем с опережением. Только высокий снежный покров слегка притормаживает потепление”, – подчеркнул Шувалов.

В последующие дни вплоть до пятницы в столичном регионе будет около нуля днем и 5–7 градусов ниже нуля ночью.

Радио Sputnik также рассказало, как климатолог объяснил “снежные катаклизмы” в Москве.

Взято отсюда.