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Синоптики предупредили челябинцев о непогоде

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Синоптики предупредили челябинцев о непогоде

В Челябинской области синоптики выступили с экстренным предупреждением о сильном ветре и гололедице в ночь на субботу, сообщает URA.ru.«”Ночью 13 января в отдельных районах области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката”, – говорится в сообщении со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска (ЕДДС).

Водителям посоветовали отказаться от дальних поездок в условиях непогоды.

Накануне радио Sputnik сообщало об образовавшейся под Звенигородом из-за метели десятикилометровой пробке.

Взято отсюда.

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