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Синоптики предупредили москвичей и жителей Подмосковья о морозах в выходные

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Синоптики предупредили москвичей и жителей Подмосковья о морозах в выходные

В Москве и области в предстоящие выходные ожидается усиление морозов до 20 градусов, сообщают “Метеоновости”.

В ночь на субботу подморозит до 15 градусов, днем будет 12 градусов.

В воскресенье ночью температура воздуха опустится до 21градуса, а днем она составит 17 градусов. В ночь на понедельник снова похолодает – до 23 градусов, говорится в сообщении.

Однако днем 22 января ветер сменит направление на южное, тогда в регион вернутся теплые и влажные воздушные массы, добавляет РИАМО.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют в регионе сильную гололедицу. В связи с этим в столице и Подмосковье объявленный до 19 января желтый уровень погодной опасности продлен до 11:00 20 января, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало о температурных качелях в Москве.

Взято отсюда.

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