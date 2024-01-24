Синоптики предупредили москвичей о снегопаде, переходящем в ледяной дождь

В Москве ожидается снегопад, который позднее может перейти в ледяной дождь, говорится в сообщении на сайте “Метеовести”.«

"В Москве под влиянием циклона уже сегодня пройдет снегопад: выпадет порядка 6 миллиметров влаги. А завтра случится оттепель до +1 градуса, и утром в отдельных районах столицы осадки могут перейти в ледяные дожди", – отмечается в публикации.

В пятницу и субботу опять подморозит – днем температура будет не выше минус 3 градусов, появится гололедица.

Всю неделю прогнозируются осадки, отмечает РИАО.

Радио Sputnik также сообщало о магнитной буре во вторник.

Взято отсюда.