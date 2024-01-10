Синоптики предупредили москвичей о “температурных качелях”

Москвичей ожидают на текущей неделе “температурные качели”, предупредили специалисты центра погоды “Фобос”.«

"В ближайшее время в столице прогнозируются температурные качели. Сегодня после относительно теплой ночи похолодает до −9 градусов. Завтра опять резко потеплеет до ноля градусов! Все это время в мегаполисе будет идти снег. Но с пятницы осадки прекратятся, и новое арктическое вторжение вернет власть в атмосфере антициклону – вернутся и морозы", – говорится на сайте "Фобос".

Синоптики также сообщили, что с пятницы похолодает до минус 14 градусов.

Как пишет телеканал “Москва 24”, за сутки высота снежного покрова в столице увеличилась на три сантиметра и теперь общая высота сугробов составляет 24 сантиметра.

Радио Sputnik также сообщало, что Москва окажется в зоне ныряющего циклона.

Взято отсюда.