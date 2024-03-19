Синоптики предупредили о приближении холодного атмосферного фронта к Москве

По территории Москвы и области пройдет холодный атмосферный фронт, что сохранит погоду преимущественно облачной, сообщает портал “Метеовести”.«

"Температура воздуха +3…+5°, по области +1…+6°. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм ртутного столба, что выше нормы. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, облачность", – отмечается в сообщении.

Среда, 20 марта, порадует жителей Москвы и Подмосковья отсутствием осадков и температурой от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление повысится до 756 мм ртутного столба, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Московский регион пришло весеннее половодье.

Взято отсюда.