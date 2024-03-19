реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Синоптики предупредили о приближении холодного атмосферного фронта к Москве

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Синоптики предупредили о приближении холодного атмосферного фронта к Москве

По территории Москвы и области пройдет холодный атмосферный фронт, что сохранит погоду преимущественно облачной, сообщает портал “Метеовести”.«

"Температура воздуха +3…+5°, по области +1…+6°. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм ртутного столба, что выше нормы. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, облачность", – отмечается в сообщении.

Среда, 20 марта, порадует жителей Москвы и Подмосковья отсутствием осадков и температурой от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление повысится до 756 мм ртутного столба, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Московский регион пришло весеннее половодье.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Педдебют – 2024»: конкурсанты представили педагогический опыт

Во вторник, 19 марта, в барнаульской школе № 53 с…

Строительство школы и поликлиники в квартале 2033 начнётся в…

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Источник…

Как работает алтайский центр «серебряного» волонтёрства «Молоды душой»

В прошлом году «серебряные» волонтёры провели более 1700 акций. Источник…

Барнаульский перевозчик попытался оспорить попадание в “черный список” в…

Фото: "Толк" Предприниматель Николай Усольцев требует отменить решение о признании…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp