“Сириус” возьмет шефство над участниками фестиваля молодежи из пяти стран

Федеральная территория “Сириус” возьмет шефство и окажет поддержку участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время проведения мероприятия, заявил глава “Сириуса” Дмитрий Плишкин.«”У нас есть культурное шефство, у нас есть страны, которые закреплены за федеральной территорией Сириус, и мы будем проводить встречи с участниками, за нами закреплены 24 участника из пяти стран, и у нас есть мероприятия, которые мы будем проводить в составе делегации “Сириуса” и представителей этих стран. Это Канада, Исландия, Норвегия, Финляндия и Нидерланды”, – цитирует Плишкина РИА Новости.

В рамках торжественного открытия досуговых центров глава “Сириуса” он подчеркнул, что центры останутся доступны после проведения фестиваля, основная часть занятий и мастер-классов там будет бесплатной для жителей федеральной территории и туристов.

Мероприятие пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало, сколько волонтеров будут задействованы на Всемирном фестивале молодежи.

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