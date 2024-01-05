Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря

Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ.«

"Четвертого января около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в комментарии ведомства.

В четверг вечером Радио Sputnik сообщало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сбитых над городом воздушных целях.

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