Система ПВО уничтожила несколько дронов ВСУ в небе над Ростовской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили три ударных беспилотника ВСУ над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны РФ.«

"Тридцать первого декабря текущего года около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщало, что российские средства ПВО сбили украинский ударный дрон самолетного типа в небе над Курской областью.

Взято отсюда.