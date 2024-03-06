“Ситуация непростая”. Путин высказался по поводу событий в мире

Ситуация в мире непростая, однако на протяжении всей истории человечества происходит одно и то же, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи ответил на вопрос репортера из Китая, как молодежь должна смотреть на мир, когда вокруг происходят геополитические конфликты.«

"Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? Вот, у нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут… Это всегда трагедия, когда люди воют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но а во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, когда-то побольше, когда-то поменьше", – цитирует Путина РИА Новости.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik ранее рассказало, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил значения Всемирного фестиваля молодежи.

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