реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Ситуация непростая”. Путин высказался по поводу событий в мире

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Ситуация непростая". Путин высказался по поводу событий в мире

Ситуация в мире непростая, однако на протяжении всей истории человечества происходит одно и то же, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи ответил на вопрос репортера из Китая, как молодежь должна смотреть на мир, когда вокруг происходят геополитические конфликты.«

"Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? Вот, у нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут… Это всегда трагедия, когда люди воют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но а во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, когда-то побольше, когда-то поменьше", – цитирует Путина РИА Новости.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik ранее рассказало, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил значения Всемирного фестиваля молодежи.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия за сутки провела…

Узнать больше
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

ВСУ. Архивное фото Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих…

Узнать больше
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Сотрудник полиции. Архивное фото Полиция Саратова возбудила уголовное дело в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp