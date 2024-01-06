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СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек

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СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек

Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Прокуратура Калужской области передала из полиции в СК материалы о ДТП с семью пострадавшими после появления в соцсетях видео, где аварии предшествует выезд машины полиции на полосу встречного движения. «”Прокуратурой по результатам изучения обстоятельств ДТП в Мещовском районе, видео которого размещено в сети интернет, принято решение о передаче материалов из полиции в региональное управление следственного комитета для принятия процессуального решения и правовой оценки действий сотрудников ГИБДД”, – информирует прокуратура Калужской области в пятницу.

Согласно официальному сообщению УМВД по Калужской области, ДТП произошло 2 января на трассе М-3 в 15.43 мск. Предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали семь человек, уточняла полиция.

Позже в соцсетях появилось видео (без звука) с видеорегистратора, на котором перед аварией по встречной полосе едет машина полиции без включенных проблесковых маячков. Машина объезжает несколько едущих по своей полосе автомобилей и затем включает “мигалку”, после чего сразу резко уходит вправо, но один из двигавшихся ей навстречу автомобилей, видимо, не справляется с управлением и сталкивается со встречным автомобилем. Пользователи соцсетей возмутились, что машина ДПС никак не фигурирует в официальной информации УМВД об аварии.

горняк
Взято отсюда
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