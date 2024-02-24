СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

По информации ведомства, в субботу утром произошло возгорание в квартире дома на улице Академика Ильюшина. После тушения пожара в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась.

“По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка”, – говорится в сообщении.

В настоящее время следователями осматривается место происшествия.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник