СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По информации ведомства, в субботу утром произошло возгорание в квартире дома на улице Академика Ильюшина. После тушения пожара в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась.
“По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка”, – говорится в сообщении.
В настоящее время следователями осматривается место происшествия.
новости Локтевский
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