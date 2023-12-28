СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото

Доследственная проверка начата в Иркутске после посадки самолета в Якутии вне взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала “ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна”. Самолет принадлежит авиакомпании “Полярные авиалинии”, на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

“Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)”, – говорится в сообщении.

город Горняк

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