СК открыл дело в отношении женщины, испортившей урну с бюллетенями в Москве

В Москве открыли уголовное дело по факту происшествия на одном из избирательных участков, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.«”По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней”, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Позднее в распоряжении РИА Новости появились кадры с камеры видеонаблюдения, установленной на избирательном участке. На них видно, как женщина опускает бюллетень в урну, после чего выливает туда красящее содержимое синего цвета, тем самым портя все находящиеся там бюллетени. Она фотографирует испорченную урну, после чего ее задерживают сотрудники полиции.«”Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу”, – уточнили в Следственном комитете.

Голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, как проходит первый день голосования в России.

Взято отсюда.