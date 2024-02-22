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СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава

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СК повторно возбудил дело на экс-главу тамбовского минздрава

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова за оскорбление полицейских, сообщили в СК РФ. «

"Следственными органами СК России по Тамбовской области повторно возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе “Каспий”. Следователи установили, что чиновник “в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани”.

Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за “повышение голоса” и разговор в “неподобающем тоне”. При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством – якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули.

Накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, “Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции”. После чего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

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