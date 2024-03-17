СК проведет проверку после падения акробата в цирке в Приморском крае

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Следователи начали проверку после размещения в соцсетях информации о падении артиста цирка с высоты на выступлении в Находке Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ.

В соцсетях распространилось видео, на котором над ареной цирка вращается конструкция, по которой перемещаются два артиста. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина получил ушибы, больница направит уведомление в трудовую инспекцию, та будет проводить проверку.

“Выявлено сообщение о том, что в городе Находке в цирке во время показа номера акробат упал с высоты и получил травму. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)”, – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

город Горняк

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