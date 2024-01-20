СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото

Следователи начали проверку данных, согласно которым несколько детей в школьной столовой Нижнего Тагила поели хлеба с фрагментами стекла, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.

Ранее екатеринбургский портал 66.ru со ссылкой на мать пострадавшего первоклассника писал, что хлеб с осколками стекла попался пяти школьникам, один из них порезал язык, уточняло издание. «”Согласно публикациям СМИ, в одной из школ Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла. Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)”, – следует из релиза СК.

Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, инцидент случился в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. “Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образования установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям”, – говорится в заявлении мэрии в соцсети “ВКонтакте”.

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