СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Следственное управление СК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором ученик областной школы избивает сверстников, о результатах доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте стало известно после публикации в соцсетях видеозаписи, на котором в одной из школ Называевского района Омской области школьник избивает своих одноклассников.

“В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе процессуальной проверки по информации из соцсетей об инциденте в школе в Омской области. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся”, – сообщили в пресс-службе.

СУСК России по Омской области организована доследственная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по региону доложить о ее итогах и обстоятельствах случившегося.

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