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СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

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СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост, сообщается в Telegram-канале СК РФ. «”В сети Интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера”, – говорится в сообщении.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУСК России по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании уголовного дела, добавляется в сообщении.

По данным ведомства, также заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

горняк
Взято отсюда
Источник

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