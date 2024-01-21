СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане

Самолет бизнес-класса в небе. Архивное фото

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту, сообщили в Следственном комитете России.

“Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)”, – говорится в сообщении.

Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.«”По сообщению Росавиации, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). По предварительной информации, на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане”, – добавляется в сообщении.

Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса. В Росавиации также сообщали, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов РФ. По информации Росавиации, предварительно, на борту пропавшего в Афганистане Falcon было 6 человек.

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