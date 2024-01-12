СК заведет дело после того, как машина под Ростовом провалилась под асфальт

Автомобиль СК России. Архивное фото

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как автомобиль с водителем провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в четверг на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился на дороге под асфальт. Водитель не пострадала. Следствие организовало проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «”Глава ведомства поручил руководителю СУСК по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования и установленных обстоятельствах”, – говорится в сообщении.

Горняк22

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