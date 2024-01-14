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СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой

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СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой

Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре пожилой женщины и двух ее внуков 7 и 18 лет под Пензой, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Ранее в главке МЧС по области сообщили, что частный дом на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района сгорел по всей площади днем в воскресенье. Площадь возгорания составила 81 квадратный метр. По данным ведомства, в результате пожара погибли три человека, включая семилетнего ребенка, и пострадала трехлетняя девочка, которая была спасена мамой и доставлена в больницу. «”Возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек, один из которых несовершеннолетний, в результате пожара – по части 3 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”. По данным следствия, 14 января 2024 года в частном доме по улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в доме обнаружены тела 73-летней женщины и ее внуков в возрасте 18 и семи лет”, – говорится в сообщении.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Уточняется, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, с участием специалистов главка МЧС проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие значение для дела.

Горняк22
Взято отсюда
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