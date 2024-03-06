СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве

Пожарные во время тушения пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности возбуждены после взрыва на ТЭЦ в Туве, сообщается в Telegram-канале следственного комитета России.

В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Сейчас пожар на ТЭЦ полностью ликвидирован.

“Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, в помещении ТЭЦ “в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи”. Предварительная причина – скопление угольных газов.

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