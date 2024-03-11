ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Хабаровского края

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя Хабаровского края, который склонял российских военных к сотрудничеству с «Легионом “Свобода России”» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

39-летний гражданин России подозревается в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его противоправную деятельность выявили сотрудники военной контрразведки.

Взято

отсюда

новости свежие 2023 сегодня , дзен яндекс новости