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Склонявший военных к сотрудничеству с Украиной стал фигурантом дела о госизмене

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ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Хабаровского края

Склонявший военных к сотрудничеству с Украиной стал фигурантом дела о госизмене

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя Хабаровского края, который склонял российских военных к сотрудничеству с «Легионом “Свобода России”» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

39-летний гражданин России подозревается в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его противоправную деятельность выявили сотрудники военной контрразведки.

Взято
отсюда

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