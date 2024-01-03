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Скончался актер из “Глухаря” и “Склифосовского” Черняев

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Скончался актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Черняев

Российский актер Петр Черняев умер на 71-м году жизни, сообщила его знакомая, журналист и писатель Сусанна Альперина в соцсетях. «”Умер Петр Черняев. Петя… Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут – актер. Да, еще и актер, еще и режиссер, еще и телеведущий”, – приводит фрагмент ее сообщения РИА Новости.

Черняев стал выпускником ВГИКа в 1978 году. Актер известен по фильмам “Интерны”, “Солдаты”, “Глухарь”, “Склифосовский”, “Универ” и “Мент в законе”, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Он также работал сценаристом в программе “Понять. Простить”, был сопродюсером фильмов “Санжира”, “Сундук предков”, “Сезон туманов”.

Радио Sputnik сообщало о смерти основателя театра “Шалом” и ведущего “Радионяни” Александра Левенбука.

Взято отсюда.

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