Скончался актер из “Улиц разбитых фонарей” Константин Капитан

Российский актер Константин Капитан ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие в соцсети “ВКонтакте”.

Отмечается, что актер скончался после тяжелой болезни.

Капитан родился в 1967 году в Братске. Он стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии по специальности “актер музыкально-речевой эстрады” в 1993 году.

Артист снимался в многосерийных телефильмах “Тайны следствия”, “Дорожный патруль” и “Улицы разбитых фонарей”.

Радио Sputnik ранее сообщило, что актер из “Улиц разбитых фонарей” Борис Матвеев умер в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.