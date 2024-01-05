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Скончался актер театра и кино Юрий Медведев

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Скончался актер театра и кино Юрий Медведев

Советский актер театра и кино Юрий Медведев скончался в возрасте 82 лет, сообщил портал “Кино-театр.ру”.

Причина смерти артиста в некрологе не уточняется.

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года. В 1966-м окончил отделение клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров цирка и эстрады Государственного училища циркового и эстрадного искусства, через девять лет – высшие режиссерские курсы ГИТИС.

С 1964 года Медведев работал в Театре на Таганке. Через пять лет он начал карьеру в кино. Вместе с Владимиром Высоцким исполнил роль в фильме “Единственная” режиссера Иосифа Хейфица.

Накануне радио Sputnik сообщило о смерти снявшего в сериалах “Глухарь” и “Склифосовский” актера Петра Черняева.

Взято отсюда.

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