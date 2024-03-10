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Скончался глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

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Скончался глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер на 74 году жизни, сообщает РБК со ссылкой на председателя совета ассоциации, главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Причины смерти президента АБР не указаны.

Отмечается, что Лунтовский с 1996 по 1999 год он был депутатом Госдумы от фракции “Наш дом – Россия” (включена в состав “Единой России”), входил в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.

С 1999 по 2005 год он занимал должность зампреда Банка России, позднее стал первым зампредом ЦБ. В 2017 году возглавил Ассоциацию банков России.

Ранее радио Sputnik сообщило, что умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков.

Взято отсюда.

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