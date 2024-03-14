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Скончался игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН Джуманалиев

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Скончался игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН Джуманалиев

Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН “Азия Микс” Марат Джуманалиев скончался на 44 году жизни в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на его окружение.«

"Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал", – приводит агентство слова одного из друзей Джуманалиева.

По данным ряда киргизских СМИ, он скончался из-за травмы головы, полученной в результате случайного падения.

Марат Джуманалиев был членом команды КВН “Азия Микс”. В 2016 году они завоевали чемпионство высшей лиги КВН, в 2018 стали обладателем летнего кубка. После ухода из команды Джуманалиев занимался блогерством и благотворительностью.

Радио Sputnik ранее сообщало о смерти народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной.

Взято отсюда.

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