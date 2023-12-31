Скончался колумнист РИА Новости Соколов

Колумнист РИА Новости, известный публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни, сообщила агентству его супруга.«

"Максим скончался на даче в Тверской области, ему было 64 года", – сказала жена журналиста Светлана.

Соколов долгое время выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, НТВ, Первым каналом, где вел программу “Однако”. Также журналист сотрудничал с газетами “Коммерсантъ”, “Известия”, “Независимой газетой”, журналом “Эксперт” и другими СМИ.

Генеральный директор медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой утратой.«”Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать”, – сказал Киселев.

По его словам, Соколов был “исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России”.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной публициста Максима Соколова.«”Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким…” – написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik писало, что журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы.

Взято отсюда.