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Скончался народный артист России Александр Ширвиндт

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Скончался народный артист России Александр Ширвиндт

На 90-м году жизни умер бывший худрук Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, сообщает РБК со ссылкой на нынешнего руководителя театра, актера Сергея Газарова. «

"Он скончался час назад", – сказал собеседник агентства.

По имеющейся информации, Ширвиндт умер в больнице, добавляет “Царьград”.

Артист родился 19 июля 1934 года в Москве. Он окончил Щукинское театральное училище. Ширвиндт был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь “Ленком Марка Захарова”) в 1956 году, а позднее начал служить в Московском драматическом театре на Малой Бронной

В труппе Театра сатиры Ширвиндт состоял с 1970 года. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, а в 2021 году стал президентом театра.

Его фильмография насчитывает более 60 работ. Актер известен по ролям в фильмах “Трое в лодке, не считая собаки”, “Принцесса цирка”, “Вокзал для двоих”.

В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Артист также являлся лауреатом премий “Хрустальная Турандот” (2009), “Звезда театрала” (2009), национальной премии “Фигаро” имени Андрея Миронова (2015). В 1994 году Ширвиндт был награжден орденом Дружбы народов и “За заслуги перед Отечеством” всех четырех степеней.

Радио Sputnik ранее сообщило, что бывший худрук Вахтанговского театра Римас Туминас умер в Италии.

Взято отсюда.

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