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Скончался народный артист России Эрнст Романов

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Скончался народный артист России Эрнст Романов

Народный артист России Эрнст Романов, сыгравший более двухсот ролей в кино, скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова.

Причина смерти, а также место и время прощания с артистом пока не называются.

Эрнст Романов сыграл более двухсот ролей в кино, он снялся в таких фильмах, как “Монолог”, “Красная палатка”, “Жизнь Клима Самгина”, “Звезда пленительного счастья”, “На всю оставшуюся жизнь”, “Крах инженера Гарина”, “Собака на сене”, а также в сериале “Улицы разбитых фонарей”.

Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени Пушкина и БДТ.

На сцену театра имени Андрея Миронова Эрнст Романов выходил в роли Фирса в спектакле Юрия Цуркану “Вишневый сад”.

В последний, 136-й раз, артист сыграл чеховского героя 26 января.

В начале января радио Sputnik также сообщало о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.

Взято отсюда.

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