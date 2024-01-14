Скончался попавший в ДТП российский поэт Лев Рубинштейн

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила его дочь в блог-платформе “Живой Журнал”. «”Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня”, – написала она.

Подробности смерти не уточняются.

Восьмого января Рубинштейна сбила машина, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Образцова в Москве. После происшествия поэт был госпитализирован, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского ему провели операцию. Состояние Рубинштейна оценивали как тяжелое.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что совершивший наезд водитель за последний год совершил 19 нарушений ПДД.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. В 70-е он стал одним из основоположников московского концептуализма. Создал оригинальный “картотечный” жанр.

Радио Sputnik сообщало о смерти Народного артиста СССР Юрия Соломина.

Взято отсюда.