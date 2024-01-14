Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Скончался попавший в ДТП российский поэт Лев Рубинштейн

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Скончался попавший в ДТП российский поэт Лев Рубинштейн

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила его дочь в блог-платформе “Живой Журнал”. «”Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня”, – написала она.

Подробности смерти не уточняются.

Восьмого января Рубинштейна сбила машина, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Образцова в Москве. После происшествия поэт был госпитализирован, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского ему провели операцию. Состояние Рубинштейна оценивали как тяжелое.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что совершивший наезд водитель за последний год совершил 19 нарушений ПДД.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. В 70-е он стал одним из основоположников московского концептуализма. Создал оригинальный “картотечный” жанр.

Радио Sputnik сообщало о смерти Народного артиста СССР Юрия Соломина.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Происшествия

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Происшествия

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Происшествия

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Интересное

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Интересное

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Интересное

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сноубордистка из Алтайского края завоевала серебро на международном «Кубке чемпионов»

15.01.2024

 Новости Барнаул

Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix